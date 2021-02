Advierten paro técnico en GM Ensamble de Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Aunque no hay una confirmación oficial, entre colaboradores y proveedores del complejo de General Motors en Ramos Arizpe trascendió que las operaciones en la planta Ensamble podrían ser detenidas dos semanas, presuntamente por la falta de ciertos insumos, que muy probablemente se trate de semiconductores.



Tal como sucedió en el complejo San Luis Potosí, donde este lunes comenzó un paro temporal ante la escasez de chips, el complejo local se estaría preparando para poner pausa en la planta Ensamble, en la que colaboran unos 3 mil 250 empleados, de los 4 mil 200 que trabajan en total en las operaciones de GM Ramos Arizpe.



Todavía no se determina la fecha específica del paro, sin embargo, una fuente interna dijo que continuarán trabajando en tanto les sea posible con el material y piezas que tienen disponibles. Luego, tendrán que parar en lo que se reactiva la proveeduría.







Aunque se buscó la versión del sindicato local y las posibles fechas en que se efectuaría el paro técnico, no se obtuvo respuesta.



A finales de la semana pasada, José Juárez, representante sindical de General Motors San Luis Potosí, informó sobre un paro técnico a partir de este lunes como consecuencia del desabasto de semiconductores. Aseguró que no habría afectaciones en los salarios de los más de 4 mil trabajadores.



Hasta junio se normalizaría el abasto de chips



Ante la escasez de semiconductores que se vive a nivel mundial, el abasto para la industria automotriz se podría normalizar hasta mayo o junio, refirió Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).



La falta de estos componentes, como los circuitos integrados y resistencias, provocó que la planta de General Motors en San Luis Potosí tuviera que cerrar de manera temporal a partir de ayer.



En consecuencia, el desabasto de semiconductores tendría un efecto negativo en la producción de autos del primer semestre y se espera que cada una de las marcas buscará resolverlo, por diversas vías, para generar el menor impacto posible, refirió Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).



En México no hay producción de semiconductores, los mayores fabricantes se ubican en Asia, gran parte en Taiwán, pero también en otros países como Corea, agregó Albín.



Albín dijo que para producir semiconductores se requieren plantas muy automatizadas, por lo que es más probable que en Estados Unidos se pueda desarrollar ese sector, además de que al ser un proceso automatizado no se requiere mucha mano de obra, en la cual México compite en buen nivel.



