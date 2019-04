Advierten pérdida de valores en ataques a niños

La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, consideró que la sociedad mexicana ha perdido valores, lo que ha desencadenado que menores de edad hayan sido recientemente víctimas de ejecuciones.Tras participar en una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria atribuyó esa pérdida de valores al neoliberalismo."Ha habido pérdida de valores, de principios, que el régimen neoliberal lo que hizo fue vernos como un individuo, no como un colectivo; nosotros estamos pugnando por que nos miremos como una sociedad, una comunidad. Vamos a seguir trabajando en ello", declaró en entrevista."Nosotros estamos convencidos de que el régimen neoliberal lo que trajo fue el empobrecimiento de la población y, por lo tanto, la pauperización de todo su entorno social, entonces, la tesis nuestra siempre ha sido que, en la medida en que vayamos apoyando al pueblo, destinando los mayores recursos a los más pobres, de esa manera combatimos el flagelo de la violencia".Grupo REFORMA publicó hoy que menores de edad han sido recientemente víctimas mortales de ataques armados en distintos puntos del País.Montiel refirió que la estrategia gubernamental contra la violencia pasa por brindar una atención integral al núcleo familiar."El Presidente sabe y conoce las estrategias, que no es únicamente la de bienestar ni tampoco únicamente la de operación policial, es un conjunto de estrategias y es una visión de la política de bienestar en un Estado que permita darle las mínimas garantías a la población para tener los instrumentos de subsistencia básica", describió.La subsecretaria indicó que las familias podrán tener acceso a múltiples programas de manera simultánea, pues los apoyos no son excluyentes."La tarea nuestra tiene que ver con programas muy específicos, y para nosotros la atención integral de la población y de las familias es lo que nos va a fortalecer; creo que se ha perdido esta idea de la atención a la familia de manera integral, no con programas desarticulados, porque hoy vamos a poder saber cuántos apoyos, de qué monto y a quiénes por cada una de las familias que vamos a atender."Un programa no elimina al otro como se hacía en el pasado, es un apoyo integral a la familia, desde ahí es el esquema que nosotros consideramos que vamos a hacer que México se desarrolle", dijo.