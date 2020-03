Advierten persecución a fieles de La Luz del Mundo; defienden a Naasón Joaquín

Escuchar Nota

"Me voy a sumar al comentario que dijo el Gobernador (Enrique Alfaro), él conoce a integrantes de la Iglesia de La Luz del Mundo, yo soy miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo y, bueno, creo que no podemos criticar o satanizar a toda una población por uno o dos actos que puedan llegar a suceder", indicó el diputado.



"Yo le pediría a la ciudadanía que no estigmatice a toda una comunidad, porque en todo tipo de Iglesias, en todo tipo de comunidades, es más, hasta en las mejores familias siempre hay actos que nos apenan pero, yo le pediría a la ciudadanía pues mucho respeto a quienes somos integrantes de una comunidad", acotó.



"Si hay indagatorias que se tienen que realizar, pues se tienen que hacer; se puede decir mucho, se puede acusar, lo importante es que se pruebe cada hecho que se afirme (...). Pero creo que sí debe haber un piso parejo, en el sentido de que, si se está indagando una asociación religiosa pues se indague específicamente a quienes tengan algunas acusaciones, y se exonere a los que están bien", dijo la congresista federal.



"La Unidad de Inteligencia Financiera a veces hace afirmaciones que violan la presunción de inocencia. Lo calificaría, primero, como un mal uso de la atribución que tiene el Gobierno, un Gobierno que debe ser imparcial, debe de ceñirse a la legalidad; hay un proceso jurídico en otro País (...), y si hay alguna acusación formal aquí en nuestro País pues tiene que haber un respeto total al principio de presunción de inocencia", agregó.





"Completamente (convencida de la inocencia de Naasón) en lo personal, y como te decía hace ratito, es un juicio que se está llevando en otro País, y creo que tenemos que esperar a los resultados", declaró la legisladora federal.



"Yo hablo de lo que me consta, y lo que me consta porque conviví con él es que nunca escuché, nunca vi, nunca percibí algo equivocado o algo irregular; hablo de lo que yo vi, pero confío en las autoridades que, al final van a concluir, y al final creo que toda la sociedad y su servidor, pues tendremos una respuesta que será su inocencia (de Naasón)", añadió el diputado local.





El diputado local de Movimiento Ciudadano por Jalisco,, expresó que la situación legal que enfrenta el líder de, estaría causando, pues se les estaría estigmatizando pese a que no se ha definido si realmente se cometió algún delito.Naasón es acusado de cargos comoen California, donde permanece desde junio del año pasado; el miércoles se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de México bloqueó cuentas por casi 390 millones de pesos al líder religioso y a otras cinco personas.Martínez pidiópor el caso de Naasón, pues habría situaciones penosas que ocurren hasta en las mejores familias.La diputada federal de MC,, quien al igual que Martínez es miembro de la Iglesia de La Luz del Mundo, defendió a la institución religiosa a la que pertenecen y laKu Escalante afirmó que, pues no se pueden hacer acusaciones en tanto no concluya el juicio.Los congresistas Ku Escalante y Martínez defendieron la inocencia de Joaquín García, en calidad de miembros de La Luz del Mundo.