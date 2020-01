Advierten psicosis debido a violencia

"Dice no existió. La sociedad tendemos a negar, a no querer saber".

"Su tesis es que el efecto traumático está presente no sólo en las víctimas directas de la violencia sino que también se transmite a otras generaciones ese sufrimiento psíquico. Por ejemplo, en la población europea después de la Segunda Guerra Mundial bajaron las tasas de natalidad porque no deseaban traer hijos a sufrir. Se transmite y se actúa. Tienen dolor, depresión, desazón hacia la vida".



La altaen México está causando que las, es decir,, alertó Martha Inés Mariela, presidenta de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México.Advirtió que esta violencia puede ocasionar que las personas se violenten a sí mismas.Por el contrario, precisó la experta,, sin embargo, mientras mayor es la exposición a la violencia menos es la posibilidad de que lo sean.El viernes pasado un niño de 11 años provocó uny se suicidó después.De acuerdo con la experta, los mexicanos necesitan sanar tanta violencia a la que están expuestos y una de, como sucede con organizaciones de madres con hijos desaparecidos, por ejemplo.Señaló que es una manera de, y que no se no olvide que existe la violencia y que esto no es normal.Y es que según la tesis de la socióloga y psicoanalista francesa Françoise Davoine, quien vino a México a hablar del tema, es que si no lo hablas la gente lo niega.Indicó que otra tesis de Davone, es queEn colaboración con la UNAM, la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México organizó el ciclo Los efectos traumáticos de la violencia social a cargo de la socióloga y psicoanalista francesa Françoise Davoine.