Advierten que coronavirus podría infectar al 70% de la población mundial

"Si se produce una pandemia, es probable que entre el 40% y el 70% de las personas de todo el mundo se infecten el año que viene", declaró el profesor de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan, Marc Lipsitch, en una entrevista con el Wall Street Journal.

"Desgraciadamente, creo que es probable que [el virus] esté cobrando fuerza", lamenta el científico. A su juicio, puede haber un período de transmisión generalizada en Estados Unidos, por ejemplo.



Pánico, miedo, teorías de conspiración, xenofobia: estas son solo algunas de las consecuencias del nuevo coronavirus 2019-nCoV proveniente de China. Masha te cuenta cómo reacciona el mundo ante de la amenaza de una pandemia.

Las probabilidades de que la infección por else convierta en unason muy altas, advierte Marc Lipsitch, profesor de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.Lipsitch piensa que es, lo que significa que las naciones que ya han experimentado infecciones en su territorio deben prepararse para lo que podría acabar siendo una de las epidemias de gripe más nefastas de los tiempos modernos, revelaAdvierte de que hay países que deberían haber encontrado ya casos de contagio y que aún no lo han hecho, como, por lo que los investigadores suponen que simplemente no han sido detectados.El profesor de Harvard no es el único científico prominente que piensa así. La epidemia del coronavirus, advierte el principal epidemiólogo de salud pública de Hong Kong, Gabriel Leung. Es conocido por su importante papel en el brote delde principios de los años 2000.El profesor de la Universidad de Hong Kong cree que es muy importante averiguar el tamaño del iceberg en el que se ha convertido la epidemia de coronavirus. Si cada persona infectada transmite el virus a unas 2,5 personas más,. Incluso si la tasa de mortalidad general no sube del 1%, el número de fallecidos sería inmensamente inadmisible:Fuera de China, se han confirmado casos de coronavirus en, entre otros. La neumoníaha enfermado a más de 68 mil personas en todo el mundo y se ha llevado las vidas de más de mil 500 pacientes.