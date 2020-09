Advierten que no hay recursos en PEF para vacuna

Escuchar Nota

"Para comenzar, el costo para la vacuna contra el Covid-19 en su nivel más básico implica destinar 20 mil millones de pesos que no se ve dónde están contemplados dentro del presupuesto federal", expuso en un comunicado.



"Resulta inconcebible que este programa, con reglas de operación en toda la República Mexicana desaparezca sin justificación alguna, cuando el propio Consejo Nacional de Evaluación señala que es uno de los esquemas que se relacionan fuertemente con el derecho a la protección a la salud", sostuvo.



Romero Hicks afirmó que en el proyecto de gasto para el próximo año, sin mencionar la deuda que tiene tras la pérdida de programas. El panista consideró que con la reducción de varios rubros en materia de salud, este Gobierno no cuenta con alguna reserva para realizar la compra de vacunas, ya que el dinero proveniente de los fideicomisos que había para utilizarlo en estas emergencias, ya no existe al ser utilizado por el Gobierno para fines que, dijo, se desconocen.