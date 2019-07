Advierten riesgos ante medidas de EU

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se dijo profundamente preocupado por las nuevas reglas de acceso a asilo anunciadas en Estados Unidos."Restringe el acceso al asilo a la mayoría de las personas que cruzan la frontera terrestre sur de los Estados Unidos", advirtió."Esta medida pondrá en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o la persecución".Para Filippo Grandi, quien encabeza la ACNUR, reconoció que el sistema de asilo de Estados Unidos se encuentra bajo mucha presión."Sin embargo, estamos profundamente preocupados por esta medida, que pondrá a familias vulnerables en riesgo", dijo Grandi."Es una medida severa y no es la mejor manera de avanzar".El ACNUR explicó que, según el texto difundido por Estados Unidos, las personas que ingresan por vía terrestre en su frontera sur no son elegibles para el proceso de asilo si antes no pidieron refugio en otro país."Las personas han estado abandonando partes de Centroamérica en números cada vez mayores en los últimos años por razones que van desde las carencias económicas extremas hasta la persecución, muchos de ellos huyen de la horrenda violencia de pandillas brutales y necesitan protección internacional", señaló la agencia de Naciones Unidas.