Advierten sanciones a comerciantes del Centro si no cierran

La coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, advirtió al comercio establecido y ambulante del primer cuadro de la Ciudad que de no cumplir con las restricciones impuestas por las autoridades debido al semáforo rojo, habrá sanciones.En un video publicado en su cuenta de Twitter, la funcionaria, quien se muestra cuando recorre calles del Centro, exhorta a la ciudadanía a no acudir a la zona, ya que por la emergencia sanitaria la mayoría de los negocios se encuentran cerrados.Por su parte, la Secretaría de Gobierno, mediante una tarjeta informativa, señaló que con el propósito de disminuir contagios y hospitalizaciones por el coronavirus (COVID- 19), desde este sábado y hasta el 10 de enero de 2021 estarán suspendidas temporalmente todas las actividades económicas no esenciales y el comercio popular ubicados en los perímetros A y B del Centro Histórico.No obstante, este sábado aún se pudo ver decenas de vendedores informales en las calles del Centro Histórico y en Avenidas como Izazaga y San Pablo, los cuales continuaban con la oferta de sus productos, entre ellos ropa, artículos electrónicos y juguetes.Con información de Excélsior