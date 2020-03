Advierten sanciones a empresas que ignoren medidas

Escuchar Nota

"¿Qué sucederia con quien se oponga o diga: a mí no me importa? Habrá desde sanciones administrativas, que te pongan una multa o una clausura, hasta inclusive, si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso (no suspender actividades esenciales) alguien se contagió, pues puedes tener hasta responsabilidad penales", dijo Ebrard.



"Esta declaratoria de emergencia es por causa de fuerza mayor. En ese caso la disposición legal no permite la aplicación del artículo (que permite reducir salarios). La empresa que lo intente, se va a enfrentar en el proceso laboral, que va a perder", puntualizó.

