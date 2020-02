Advierten sobre cruzar flores a EU

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Aduana y Protección Fronteriza ha anunciado que para el próximo día de San Valentín, estarán examinando en los 328 puertos de entrada los cientos de millones de tallos de flores cortadas que llegan con el propósito para garantizar que se detecten las enfermedades y plagas de las plantas.



En un comunicado enviado de la oficina federal de migración en Laredo, a través del director de operaciones de campo Randy Howe, indica que los especialistas en agricultura de CBP en los puertos de entrada continúan desempeñando un papel fundamental en la prevención de plagas y enfermedades invasoras que ingresan a EU.



En el área del sur de Texas, las flores y los materiales vegetales más comúnmente prohibidos son los crisantemos y la choysia (un relleno ornamental). No se les permite el ingreso porque se sabe que albergan plagas y enfermedades dañinas.



"Quienes compren arreglos florales en México para su transporte a EU, deben informar a su florista para que no use especies de plantas prohibidas en el arreglo. Como recordatorio, al llegar al puerto de entrada deben declarar al oficial que lo van a cruzar."