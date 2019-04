Advierten sobre riesgos de nadar en las presas

El subsecretario de Protección Civil del Estado, Francisco Martínez Ávalos, dijo que las autoridades recomiendan a los paseantes no meterse a nadar en las diferentes presas del estado, ya que ninguna tiene condiciones de seguridad para ello, por lo que recomendó mejor visitar los balnearios, siempre con las medidas de precaución necesarias.“Hemos estado insistiendo mucho y recomendando que se evite la natación, las presas de Coahuila no son lugares autorizados para natación. Todos los balnearios han estado siendo revisados, y nos informan que están a punto de concluir las revisiones por parte de las unidades municipales.“De todas formas le pedimos a la gente que en los balnearios si acude a estos lugares en estas vacaciones siempre mantenga a la vista a sus niños, siempre los acompañe en los balnearios, estén seguros, no los dejen que anden corriendo solos, porque eso puede poner en riesgo la integridad y la vida del niño”.Martínez Ávalos también recomendó que las personas que acudan a los balnearios no ingieran bebidas embriagantes ni ingieran alimentos antes de meterse a nadar para evitar una congestión.Agregó que los balnearios deben contar con una persona vigilando la seguridad de los visitantes, y que están por concluir la revisión del total de estos sitios en todo el estado.“Aproximadamente nos han reportado a reserva de que concluya la revisión, 180 balnearios que se han revisado por parte de las unidades municipales”.