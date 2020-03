Aerolíneas de todo el mundo paran actividades por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las líneas aéreas de todo el mundo siguen dejando en tierra sus flotillas y tomando medidas ante la caída del número de sus operaciones por la actual pandemia de coronavirus Covid-19.



Singapur Airlines anunció que mantendrá en tierra casi el total de su flota áerea y denominó a esta pandemia el reto más grande que ha enfrentado la empresa.



Precisó que cortó el 96 por ciento de su capacidad hasta fines de abril, de manera que dejará en tierra 138 de 147 naves, incluyendo a su filial Silkair, así como la línea de bajo costo Scoot, pero advirtió que no hay una fecha precisa para regresar a la normalidad.



Por su parte la británica EasyJet anunció que a partir de mañana martes entrará en vigor la detención del 90 por ciento de vuelos y afirmó que este lunes completará los vuelos para traer a casa a británicos varados en otros países.



También señaló que se mantendrá operando servicios esenciales en algunas rutas, principalmente hacia y desde Reino Unido.



En Estados Unidos los directores ejecutivos de las líneas aéreas del país indicaron que el gobierno debe de prestar ayuda para evitar despidos masivos y licencias sin goce de sueldo debido a esta pandemia.



El grupo Airlines for America (A4A), junto con 10 empresas de pasajeros y carga, pidieron apoyo por 58 mil millones de dólares para proteger una industria que genera 750 mil empleos, citó el sitio flightglobal.



Las líneas aéreas aseguraron que si reciben ese apoyo no habrá licencias sin pago ni cortará empleos, ni medidas “draconianas”, señaló el documento.



En Emiratos Arabes Unidos (EAU) la línea Emirates anunció la suspensión de sus actividades de pasajeros a partir del próximo miércoles 25, pero aseguró que continuarán las de carga.



Emirates es el principal operador de los aviones Airbus A380 y Boeing 777, y aunque trató de mantener sus operaciones, las crecientes restricciones, como la suspensión de visas a Estados Unidos para pasajeros de los EAU, han forzado este freno.