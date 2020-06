Aeroméxico dice que no busca protección de bancarrota en EU

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Grupo Aeroméxico informó la tarde de este viernes que no inició ni ha tomado la decisión de iniciar un procedimiento para adherirse al capítulo 11 de la Ley de reestructuras de EU, el cual le permitiría reestructurarse ante una complicada situación financiera agravada por la crisis sanitaria en el mundo.



En contraparte, la aerolínea admitió que está buscando fuentes adicionales de financiamiento para hacer frente a la caída de ingresos por baja demanda de pasajeros desde marzo a raíz de las medidas de sana distancia.



"Estamos identificando fuentes adicionales de financiamiento para fortalecer los flujos operativos ", dijo a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.



"Analizamos también distintas alternativas para alcanzar en forma exitosa, en el corto y mediano plazo, una reestructura ordenada de compromisos financieros sin tener afectación ni disrupción en las operaciones", puntualizó la empresa.



Asimismo, la aerolínea dijo que estas acciones se tomarán en total coordinación con sindicatos, acreedores, arrendadores y en cumplimiento de sus concesiones.



Previamente, personas familiarizadas con el tema dijeron a Bloomberg que el grupo estaba considerando una declaración de bancarrota para para protegerse ante las deudas con los acreedores; lo que no significaba que se volviera insolvente para operar.



Una bancarrota de Aeroméxico sería la tercera en seis semanas para una importante aerolínea latinoamericana, después de que Latam Airlines y Avianca buscaran protección judicial.



El tráfico de pasajeros en la región cayó 96 por ciento en abril en medio de la pandemia, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Pero a diferencia de Estados Unidos y Europa, los Gobiernos latinoamericanos no se han apresurado a rescatar a las aerolíneas.