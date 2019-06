Aeropuerto de Santa Lucía degradaría ecosistema: tribunal

La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, estado de México, ocasionará degradación de las tierras y ecosistema, ya que en el predio se removería y destruiría su vegetación y fauna, advirtió el Primer Tribunal Colegiado Administrativo con sede en Naucalpan, estado de México.El colegiado concedió una suspensión provisional a un particular a finales de mayo para que no se realicen las obras hasta que las autoridades cuenten con todos los requisitos legales y ambientales, de lo contrario consideró “existiría un daño inminente e irreparable”. Será este jueves cuando se resuelva la suspensión definitiva del amparo que interpuso Juan Morera Mitre.Fuentes del Poder Judicial confirmaron que a la fecha se han interpuesto 147 juicios de amparo por asociaciones civiles.De acuerdo con el fallo, el demandante advirtió que en los municipios de Zumpango y Tecámac existen áreas naturales protegidas que serán afectadas con la construcción del nuevo aeropuerto, entre ellos una Área Natural Protegida (APN) y un parque estatal.Pero no sólo eso, consideraron que de acuerdo al principio de precaución, bien podría afectar no sólo las zonas protegidas antes aludidas, sino las adyacentes también, en tanto que la mencionada edificación traerá consigo razonablemente la afectación del aire, disminuyendo su calidad al generarse gases contaminantes –producto de la combustión interna de aviones y automotores–; además de que igualmente aumentarían las partículas suspendidas y el nivel de ruido de la región.“También se agrega la afectación en la calidad del suelo, porque el funcionamiento de un aeropuerto puede traer consigo actividades que supongan que se viertan residuos sólidos, líquidos y peligrosos, ante las operaciones que comprenden oficinas, bodegas, talleres, estancias, restaurantes, entre otros.“La eventual construcción del nuevo aeropuerto razonablemente impactaría en la biodiversidad del lugar, pues la superficie natural existente cambiaría morfológica y físicamente –se alteraría el suelo y se modificarían sus propiedades–, las especies endémicas podrían resultar afectadas, además de una transformación del ordenamiento territorial, así como en la densidad poblacional y vial, lo que generaría repercusiones directas en la biósfera, lo que inminentemente podría repercutir en la salud y bienestar de las personas”.Además, los togados afirmaron que las consecuencias de la construcción razonablemente podrían provocar una modificación en el ciclo hidrológico, al no captar la superficie natural de manera directa el agua de lluvia, pues en grandes espacios se harían edificaciones que, desde luego, se transformarían en superficies artificiales (impermeabilización de pisos); un aumento en la densidad poblacional de la región; un impacto vial, terrestre y sanitario, al necesitarse nuevas vías de comunicación y la necesidad de suministrar agua potable y la consiguiente descarga de aguas negras y pluviales (alcantarillado); la degradación de tierras y ecosistemas, debido a que en el predio respectivo se removerá y destruirá su vegetación y fauna existente.