Aerosmith y Billie Eilish actuarán en los Grammy

La banda estadounidense de hard rock, que se llevará a cabo el 26 de enero próximo en Los Ángeles, California., casi 30 años después de hacer su debut en el escenario del Grammy en la 33 entrega de estos premios que se llevó a cabo en 1991.Además de su actuación que abarcará toda su carrera,, por sus acciones filantrópicas, así como su impacto en la historia de la música estadounidense.A lo largo de los años,, incluido el fondo Janie's del líder Steven Tyler, destacó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.En la ceremonia del Grammy 2020 también, entre ellos Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por su álbum When we all fall asleep, Where do we go?; Record del Año, Canción del Año, entre otros.De igual manera, actuará, quien recibió ocho nominaciones, la mayor cantidad de menciones en los Grammy 2020, entre ellas Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano Contemporáneo.A su vez, Gwen Stefani actuará junto a Blake Shelton, un nominado actual a estos premios en la categoría de Mejor Actuación Solo del País por su canción de 2019, God's country.