Afecta a profesionales jugar sin público

"La falta de público sí tiene un impacto motivacional y también emocional, sobre todo en el manejo del autocontrol, porque si bien no tener público en muchas ocasiones permite tener un mayor nivel de concentración y no tener distractores, para muchos deportistas es un aliciente saberse vistos o apoyado. Depende mucho de esa preparación psicológica con la que llegan a los nuevos escenarios, a las nuevas realidades", asevera la especialista.

"Es como un duelo, hoy lo tengo y mañana ya no, pero mientras me adapto, lo extraño y, algunas veces, hasta lo necesito. Hay que recordar que antes que ser deportista es ser humano con necesidades creadas".

El amor es recíproco.Lastimosamente la relación se ha fracturado con la intempestiva y letal, que se presentó desde marzo pasado en el País.Y aunque, los profesionales del deporte debe estar preparados para encarar las adversidades mismas de su disciplina, como el clima, el escenario, el rival, e incluso el ruido, ese que generan sus fans o los de sus contrincantes., las cuales a la vez inciden en su desempeño.Suendy Morales, psicóloga del deporte, advierte que estos efectos en los deportistas de todas las categorías son reales porque estosen la cancha, el estadio, la pista o cual fuera su área para buscar la victoria.Todos los deportistas y su equipo multidisciplinario pudieron haber visto ya esa necesidad de trabajar ese aspecto de atención y concentración para la nueva normalidad. Cómo hacerlo, pues anticipándose a las posibles situaciones estresantes a las que pudiera enfrentarse el atleta al estar en una condición de ese tipo, y generar estrategias que le permitan, a lo mejor, compensar esos ambientes, esa necesidad de apoyo moral que llegan a tener de la gente que los observa o los acompaña.Se va a escuchar un tanto pretencioso, pero el deportista debe estar preparado para ello (competir sin público) y no depender de cuestiones externas para tener su rendimiento óptimo. Si el deportista estaba acostumbrado a tener una dependencia de ese reconocimiento, pues sí va a impactar en primera instancia.Si el atleta está acostumbrado a ese aliciente o ese reforzador externo probablemente sí tenga repercusión (en su desempeño), pero en su mayoría es la forma en que el atleta busca aunar al público a su sistema de trabajo individual.Sí, algunos van a tener dificultades par adaptarse a las nuevas normalidades; sin embargo, insisto, un buen trabajo psicológico preventivo ayudará a mitigar el efecto. Este trabajo será en reforzar su rendimiento en lo que puede y debe hacer y que depende exclusivamente de él.No considero que eso dependa del atleta. El entorno social que acompaña al deportista es importante, en el caso de futbol, donde hay mucha afluencia de público, se siguen realizando los torneos porque hay muchas inversiones que lo fortalecen, no se trata si el deportista tiene la capacidad de poder vivir sin esto sino, más bien, si nosotros como sociedad podemos realmente abstenernos de estar dentro del deporte., aunque laAcostumbrados a ser muchas veces idolatrados, los deportistas profesionales también necesitan atenciones afectivas"Definitivamente. Muchos atletas me han comentado que valoran mucho eso, incluso que hasta pueden estar peleados con la prensa, pero en estos momentos la extrañan, porque algunos comentarios pueden servir de empuje para motivarse llevándole la contra a esto, a esa persona", afirmó Suendy Morales, psicóloga deportiva.Efectos en los deportistas profesionales que estaban acostumbrados a jugar en escenarios pletóricos de aficionados. - Impacto emocional - Golpe motivacional - Sentir que no son "vistos" (estadios a puerta cerrada) - Extrañar aplausos - Sentir que pierden reconocimiento público- Con autocontrol- Anticipar la nueva realidad- Saberse profesionales y preparados para enfrentar cualquier adversidad- Reforzar psicológicamente lo que depende exclusivamente de él