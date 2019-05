Afecta al trabajador recorte en Salud

El sector industrial está de acuerdo con que el Gobierno federal aplique medidas de austeridad para eficientar el gasto público, pero rechaza que afecte el funcionamiento de áreas como atención médica, que lesiona al trabajador y golpea su productividad.Así lo informó Everardo Padilla Flores, presidente de Canacintra Coahuila-Sureste."Sí puedes hacer ahorros y ser austero, pero no en demérito del servicio. Eso jamás, podrás eliminar cosas no necesarias, pero no en demérito del servicio", dijo.