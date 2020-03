Afecta austeridad a mujeres artistas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En el vestíbulo del Teatro de la Danza, Leticia Armijo reparte copias fotostáticas con el programa de mano, ya que no hubo dinero para imprimirlo.



La directora del 24 Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte expresa su indignación porque los conciertos programados se han hecho sin pagarles a los artistas.



“Sin recursos están reventándonos, están ahorcándonos, no estamos para hacer las cosas gratis”, reclama la compositora, quien pretende elevar su queja hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Y no es limosna lo que piden, dice, sino hacer valer la ley de una vida libre de violencia, que no sea violentado su derecho como creadoras a expresarse.



En la primera de tres funciones en el Teatro de la Danza, se presentaron coreografías de Socorro Bastida –a quien está dedicada esta edición del Encuentro–, Cecilia Appleton y Óscar Ruvalcaba, además de ballet clásico de Agripina Vagánova y August Bournonville..



El Encuentro, con seminarios, mesas redondas, exposiciones y danza, concluirá el 15 de marzo.