Afecta eliminación del Fodepar a 13 representantes deportivos de Coahuila

Saltillo, Coah.- Decepción ante la decisión de la Cámara de Diputados a la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, así lo manifestó Alina Garza Herrera, titular del Inedec, quien reveló que 13 representantes deportivos de Coahuila son los afectados, con un ingreso de aproximadamente 15 millones de pesos anuales.



“Estamos muy sensibles a este tema, en Coahuila no somos la excepción, tenemos un aproximado de 13 personas que dependían de este recurso para su preparación especial, la verdad estamos muy decepcionados de la política pública que se está aplicando para el tema del deporte, mientras que no esté el mecanismo, el órgano, los protocolos, para hacer llegar el recurso, tendremos muchas dudas”, indicó.



Si bien el discurso, tras la desaparición del Fodepar, por parte de las autoridades federales es de garantizar la llegada de los recursos a los atletas, al no conocer las reglas de operación, existen dudas sobre las becas, los fogueos, el equipo deportivo, el material multidisciplinario y demás; incertidumbre sobre el futuro del deporte mexicano a meses de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.