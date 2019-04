Afecta hemofilia a seis mil mexicanos, señala IMSS

En México, aproximadamente seis mil personas tienen hemofilia, una enfermedad hemorrágica y hereditaria que afecta principalmente a varones.En el Día Mundial de la Hemofilia que se conmemora el 17 de abril, Jaime García Chávez, hematólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que el padecimiento se hereda del cromosoma X de la mujer, quien al tener dos cromosomas, uno sano y otro enfermo, no sufre esta afección.Sin embargo, en 30 por ciento de los casos, la enfermedad aparece como una mutación nueva, es decir, que los padres, no la padecen, apuntó en un comunicado del IMSS.Existen diferentes tipos, dependiendo del factor (VIII o IX) de coagulación que le haga falta a la persona. Hay casos en que la enfermedad no es tan grave, y los pacientes se enteran hasta la edad adulta y se diagnostican a los 60 o 70 años de edad con hemofilias muy leves, porque casi no sangran.Entre ellas se encuentra la hemofilia adquirida, que también afecta a mujeres, pero son menos de 1 por ciento las personas de este sexo.El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, del Seguro Social, atiende a 380 pacientes con este mal, informó el también encargado de la Clínica de Hemofilia de esta unidad.Destacó que 60 por ciento de los casos son graves con sangrados prolongados y las hemorragias se presentan en articulaciones, cerebro, ojos, garganta, riñones e incluso, llegan a presentar hemorragias digestivas.Actualmente no existe cura para la enfermedad y el tratamiento que se brinda en el Instituto desde hace 10 años es de profilaxis preventiva, que consiste en aplicarles vía intravenosa el factor que les hace falta de dos a tres veces por semana.El paciente recibe la terapia esté sangrando o no de las articulaciones, y entre más temprano se aplique ésta es mejor el resultado, porque se evita daño articular por la presencia de sangre en las articulaciones.