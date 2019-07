Afectan a 2 mil pasajeros retrasos de Interjet

Interjet canceló hoy 10 vuelos y registró retrasos en otros cinco, lo que afectó a 2 mil 216 pasajeros, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).La empresa canceló seis vuelos que saldrían del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cuatro con salida en otros aeropuertos del País, lo que dañó a mil 557 pasajeros, expuso el organismo en un comunicado.Estos fueron el 2530 MEX-MID, 2452 MEX-HMO, 2628 MEX-OAX, 2474 MEX-CUL, 2546 MEX-CTM, 5520 MEX-MID, 2629 OAX, 2475 CUL-MEX, 2547 CTM-MEX y 5521 MID-MEX.El resto de los pasajeros fueron afectados por la demora de los vuelos 2996 MEX-JFK, 2930 MEX-BOG, 2980 MEX-ORD, 2900 MEX-HAV y 3990 MEX-SAL.Debido a que las cancelaciones y demoras son imputables a la aerolínea, en apego a lo dispuesto por la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección Consumidor, Interjet deberá compensar a los afectados, resaltó la Profeco.Explicó que en caso de retrasos superiores a una hora e inferiores a cuatro, la empresa deberá compensar conforme las políticas de compensación de la aerolínea, incluyendo como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas.En caso de una demora superior a dos horas pero menor a cuatro, los descuentos no podrán ser menores al 7.5 por ciento del precio del boleto.Si el retraso es mayor a cuatro horas, además de lo anterior, otorgará otras indemnizaciones.En caso de cancelación, la aerolínea tendrá que reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje, detalló.Además, Interjet estará obligada a ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.También deberá dar alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.Asimismo, tendrá que transportar en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo, más una indemnización que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.La Profeco mencionó que por esta contingencia, ha brindado al momento 150 atenciones, 37 asesorías, 48 conciliaciones y 65 quejas recibidas.Recordó que durante 2019, ha recibido 830 quejas en contra de Interjet y realizado 915 conciliaciones inmediatas, recuperando en favor de los afectados 6 millones 206 mil 775 pesos.Además, se han impuesto multas como medida de apremio, por un monto de 506 mil 819 pesos.