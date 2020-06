Afectan tuits de Rowling a Warner y Universal

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La polémica causada por J. K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, respecto a su punto de vista sobre las mujeres cisgénero y transgénero podría causar pérdidas para las empresas asociadas con sus creaciones, las cuales ya han externado sus posturas al respecto.



El fin de semana pasado, Rowling escribió su postura respecto a las mujeres biológicas frente a las mujeres trans y cisgénero, expresando que considera que el hecho de eliminar el concepto del sexo, proveniente de la biología, eliminaría la capacidad de muchas personas de hablar de manera significativa sobre sus vidas.



Muchos internautas tacharon a la escritora como transfóbica, y la acusaron de usar



Twitter, donde tiene 14.5 millones de seguidores, para promover puntos de vista que señalaban odio hacia la comunidad trans y cisgénero.



Al respecto, Warner Bros., productora que compró los derechos de sus libros y realizó ocho películas y dos de un spin-off desarrollado por ella, con la producción de una nueva en pausa debido a la pandemia, señaló que su postura es a favor de la inclusión de las diversas comunidades.



“Los eventos de las últimas semanas han confirmado nuestra determinación como compañía de enfrentar problemas sociales difíciles. La posición de Warner Bros. respecto a la inclusión está bien establecida, y fomentar una cultura diversa e inclusiva nunca ha sido más importante para nuestra compañía y nuestras audiencias en todo el mundo que ahora”, expresó un portavoz de la empresa.



Por su parte, Universal Parks & Resorts, que es el hogar de los parques temáticos de Harry Potter en Los Ángeles y Orlando, expuso que su objetivo primordial siempre ha sido dar la bienvenida a sus parques temáticos a todas las personas, sin importar su procedencia, preferencia sexual, género, entre otros aspectos.



“Nuestros valores fundamentales incluyen la diversidad, la inclusión y el respeto por todos nuestros huéspedes, así como por los miembros de nuestro equipo. Nuestros parques temáticos son lugares donde personas y familias de todo tipo son bienvenidas a disfrutar su tiempo juntos. Más allá de eso, no tenemos más comentarios”, se dijo.



Scholastic, la editorial de Rowling que ha vendido más de 500 millones de copias de sus libros, comentó que está a favor de que la autora use su derecho de externar su punto de vista, y que también está a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.



Por ahora se desconoce cuál podría ser el alcance monetario que acarrearía esta controversia; no obstante, varias personas se unieron para pedir un boicot a las empresas que comercian la mercancía y productos asociados con Rowling, Harry Potter y la franquicia Animales Fantásticos, y se inició el pasado 7 de junio una petición en Change.org para lograr este cometido.