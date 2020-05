Afectaría la cancelación de Tokio 2020 a ediciones futuras

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es inminente y no será el único impacto que tendrá el movimiento olímpico por culpa de la pandemia por Covid-19, ya que sus efectos alcanzarán a París 2024 e incluso a Los Ángeles 2028, advirtió el doctor Erasmo Zarazúa, internacionalista de la Universidad Iberoamericana.



La falta de una vacuna para el coronavirus, hecho que ya destacó el comité organizador, e incluso saber qué instancia absorbería el costo de vacunar tan sólo a los 10 mil deportistas convocados, es el principal obstáculo que detecta el académico del Departamento de Estudios Internacionales Campus CDMX de dicha institución universitaria para la celebración de los Juegos en el verano de 2021.



"Hay un aplazamiento, pero la fecha es tentativa ante la existencia o no de la vacuna, porque no puede haber congregaciones masivas, y a unos Juegos Olímpicos la gente llega dos semanas antes y se va hasta dos semanas después.







"Ya el presidente del COI (Thomas Bach) dijo que requerimos de una vacuna y también el presidente del comité organizador declaró hace unos días que sin una no podrían llevar cabo los Juegos. Se habla ya de un alto porcentaje de probabilidad de que sean cancelados, un 75% , si no hay vacuna", aseveró Zarazúa.



Pero para el académico, desarrollar y aplicar la vacuna no bastaría para garantizar la celebración de los Juegos en 2021.



El punto es que no hay una fecha deadline porque ni el comité organizador ni el COI han dicho hasta qué fecha se decide si sí o no (se realizan) aunque se tenga la vacuna. Además, estamos a expensas de que no haya reacciones alérgicas, efectos secundarios y también ver si la vacuna tiene componentes en su fórmula que impliquen dopaje", sentenció Zarazúa.