Afición ruega a Raúl Jiménez para que se quede en Wolves

“Nunca serás más amado de lo que ya eres aquí en Wolves”, dijo Colin Johnson.



“Arriba entre los mejores delanteros de los lobos, si no es que el mejor”, expresó otro aficionado llamado Neil Jones. “Raúl, quédate donde estás porque te amamos demasiado. Te pedimos que te quedes con nosotros, lo que has hecho por el equipo es algo que nunca olvidaremos”, escribió Ahmed Zantoz.



“Esto es futbol, no siempre tendrás el mejor de los días. Estamos orgullosos de ti”, señaló Serkan Batur.



Ciudad de México.- Raúl Jiménez no tuvo su mejor día en la derrota de los Wolves frente al Sevilla en la Europa League, donde su equipo cayó eliminado en los cuartos de final y en el cual falló un penalti que le daba la ventaja momentánea a los de Molineux para soñar con las semifinales, sin embargo, su afición no se olvidó de la gran temporada que tuvo, por lo que pidió su continuidad de cara a la próxima campaña.A través del Facebook oficial del Wolverhampton fue que la gente se volcó para apoyar al delantero azteca, quien no la estaba pasando nada bien, mandándole muchos mensajes de ánimo, además de pedir su estancia en el club.Cabe recordar que gracias a la gran temporada que tuvo, donde anotó 27 goles y dio 10 asistencias,creció por hacerse de sus servicios, tal es el caso del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Arsenal.Información por Milenio