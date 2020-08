Aficionados de Acereros buscarán tomar la foto anual de forma presencial

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los clubes de aficionados a equipos de la NFL están organizando la foto anual de inicio de temporada, aunque algunos, por cuestión de la pandemia, harán ajustes para no arriesgar a nadie.



Uno de los que se han mostrado fuertes son los aficionados de los Acereros, que cada año se superan y acuden más de 600 en Saltillo; ellos intentarán que sea presencial la foto como cada edición.



De acuerdo con la convocatoria, cada ciudad deberá atender los protocolos de seguridad y sanidad extendidos por las secretarías, por ello en la capital coahuilense se definirá si se puede hacer o no.



La fecha para hacer la foto es el 6 de septiembre a las 10:30 horas, en donde los organizadores de cada ciudad lo

decidan.



Por su parte, los aficionados a los Vaqueros de Dallas harán lo suyo, sin embargo para este 2020 será totalmente distinto y convocan a enviar una foto a la página de Facebook, haciendo esto de manera virtual.



Deben ser fotos de este año o recientes, portando algo de acuerdo al equipo y se tendrá que enviar por mensaje en el Facebook de Dallas Cowboys Saltillo antes del 11 de septiembre de este año.



Lo anterior es para no arriesgar a nadie a un contagio y que el próximo año, cuando mejoren las cosas, sea presencial.