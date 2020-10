Afilará Antonio Toledo su pluma en la FLM; gana beca literaria

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila / Gustavo Ochoa-. Para Antonio Toledo, el escribir y contar historias es una tarea que carece de cualquier connotación metafísica. Es un oficio en el que debes sentarte y dedicar horas a trabajar. Por eso, el ser parte de la decimoctava generación de becados por la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) significa que podrá dedicar un año entero a la escritura y producción de su obra.



“No pensaba ganar la beca, la había olvidado por completo. Cuando me llegaron los resultados fue una sorpresa”, comentó el escritor nacido en Ciudad Acuña, seleccionado como uno de los cuatro ganadores del Programa de Becas y Formación Literaria para Jóvenes 2020 – 2021 en la categoría de Narrativa.



“Estudié cine, dejé la carrera porque no era algo que me llenaba”, relató el coahuilense, “es algo completamente diferente a esto. Es un trabajo que tienes que manejar con muchas personas y no me parece tan cómodo”.



Al encontrar mayor libertad creativa en la prosa, Toledo decidió enfocarse en la creación de mundos y personajes a través de cuentos y novelas.





“Es una beca que no esperaba. Lo hice como quien arroja una botella al mar porque son cientos los que se postulan y en esta ocasión solamente dieron cuatro a narrativa, entre ellos yo”.



La Fundación para las Letras Mexicanas ofrece 20 becas en las categorías de Dramaturgia, Ensayo Literario, Narrativa y Poesía. Además de recibir un apoyo económico de 12 mil pesos mensuales la comunidad becaria recibe “tutorías, seminarios, conferencias, cursos y talleres, impartidos por personas reconocidas en el ámbito de la creación literaria y en la academia”, según señala la convocatoria emitida por la fundación.





Autodidacta



Ganar la convocatoria fue una completa sorpresa para Toledo, pues apunta que “había estado en la Ciudad de México antes”, ya que él estudió “allá pero no me había rodeado de escritores. De hecho, yo soy nuevo. Yo apenas el año pasado empecé a escribir”, detalló.



“No sabía lo que era un gerundio, no sabía lo que era el adverbio terminado en mente, los tecnicismos. Lo único que hacía era leer desde hace años. Toda mi vida he estado leyendo, pero desconocía el oficio, desconocía la técnica”, comenta el coahuilense.



Así su profunda pasión por la lectura lo guió por los primeros peldaños de su carrera como autor, en la que su primer paso fue la publicación, en su propia editoria, del volumen de cuentos El Derramado Infierno.



“Caí en ese error de escribir cuando me llegara la inspiración. Todas estas cosas que andan en el aire”, comentó Toledo. “Hasta que un día, en el único taller al que he asistido, con Chuy de León, a quien considero mi único maestro, lleve un cuento, me lo destrozó y me abrió los ojos. De ahí partí para seguir escribiendo. Armé un volumen y lo autopublicamos nosotros, por parte de un taller de literatura que armamos en mi departamento, que se llama Florecitas Desterradas”.







Nuevas oportunidades



Toledo está ansioso de contar con el apoyo y el consejo de escritores expertos en la materia, ya que señala que toda su vida ha tomado la escritura “en serio, pero es muy complejo porque yo no conocía gente: no tenía con quién tallerear, no tenía quien me dijera ‘esto va mal, esto va bien’. Lo único que tenía eran mis lecturas”.



Así, el apoyo es “más que económico, estar con grandes personas que me van a nutrir mucho del oficio de escritura”.



Misma beca que apuntala varios proyectos que tiene Toledo.



“Estoy trabajando en tres proyectos: dos libros de cuentos y una novela. Mandé un libro de cuentos que se llama Los Espejos del Aire, que va sobre el cine. Un libro de cuentos que se llama El Canto de un Animal Hambriento, ese aborda el mundo de la prostitución y la novela se llama Infinito Paradise”, concluyó el escritor quien espera “seguir trabajando, seguir conociendo gente y tratar de pulir el oficio”.