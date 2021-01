Afina Ana Paula puntería en Monclova para buscar boleto a Tokio 2021

Escuchar Nota

“Estoy muy contenta de estar aquí, la gente es muy cálida y me gustó Monclova desde el primer momento en que llegué, además aquí voy a estar entrenando en un campo de alto rendimiento de la mano de mi entrenador y enfocada en hacer un buen trabajo de cara a los próximos compromisos que tengo en puerta, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2021”.

“Sueño desde los 14 años con asistir a esta competencia, estuve a punto de ir a los Juegos Olímpicos de Río pero al final no se dio, y ahora trabajo arduamente para poder llegar en buenas condiciones, fuerte y concentrada, en lo que tengo que hacer para cumplir con el objetivo como es subir al

podio”.

La, arribó a Monclova para iniciar su preparación de cara al proceso para su clasificación a losen su especialidad tiro con arco recurvo; Javier Esparza de la Cerda, coordinador regional del Inedec, y el grupo de entrenadores delen la capital del acero fueron los encargados de darle la bienvenida a la seleccionada azteca.Ante el cierre de unidades deportivas en la capital del estado por la contingencia sanitaria y la reciente llegada de Eduardo Magaña como nuevo entrenador en elfueron los motivos por los que emigró la arquera de su natal Saltillo a la capital del acero, donde tiene mayor facilidad para poder desarrollar sus entrenamientos.A su llegada, la seleccionada nacionaly más aún de poder retomar de manera formal sus entrenamientos, luego de un año difícil por la pandemia mundial.Esta es la segunda ocasión en quepero tras una serie de sucesos personales no pudo pelear por el boleto a la máxima justa internacional.La seleccionada azteca ha destacado a nivel nacional como una de las mejores arqueras de Mexico, lo que la ha llevado a representar a su país en diferentes competenciaspero su meta son los Juegos Olímpicos, donde sueña con subir al podio.“Subir al podiosólo de imaginarlo se me hace un nudo en la garganta, es algo inexplicable, lo he vivido en otras competencias y siempre son una lluvia de emociones, sé que voy a estar en Tokio y voy a subir al podio por mí, por mi familia, por México”.