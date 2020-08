Afinan ajedrecistas estrategias, compiten en línea

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los ajedrecistas de la entidad no se detienen y con torneos en línea se mantienen activos, continuando con su preparación mental y de estrategia para cuando sean los presenciales y ser más fuertes que el rival.



Como parte del Circuito Nacional Infantil y Juvenil, los muchachos del deporte ciencia de la Selección Coahuila participan en la Copa Puebla de Ajedrez, torneo que convoca la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C.



Esta Copa es coordinada por la Asociación de Ajedrez del Estado de Puebla A.C., y se convocó en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 16 y Sub 20, y participan en ella selecciones de toda la República Mexicana, así como equipos invitados de diferentes países.