Afinan detalles del Draft, trabaja la NFL en la logística

Ciudad de México.- En respuesta a la pandemia por coronavirus, la Liga está ideando una estructura logística enteramente nueva para cumplir con normas estatales y locales de distanciamiento social. No se ha comunicado buena parte de ello al público, no obstante, mientras se trabaja para pulir y ajustar la tecnología y los resguardos para asegurarse de que el propósito más básico del evento que es distribuir 255 jugadores entre sus 32 equipos y pueda suceder a lo largo del curso del 23 al 25 de abril.



Restan apenas días para que los Bengalíes, quienes poseen la primera selección global, sean puestos en el reloj.



Gerentes generales a lo largo y ancho de la Liga han objetado la decisión de la Liga de seguir empujando en un momento en que los equipos no pueden realizar sus revisiones médicas y visitas en persona, ni reunirse en sus salas de trabajo para el evento mismo, pero, la NFL decidió que el show debía continuar por dos motivos.







Primero, no hay garantías de que las normas de distanciamiento social cambien de manera uniforme en las siguientes semanas, o meses. Recuerden, hay equipos en 22 estados diferentes, y la actual política de la Liga requiere que los 22 estados levanten sus prohibiciones por cuarentena antes de que puedan reabrir las instalaciones de los clubes.



Segundo, la Liga y sus socios tiene la oportunidad de capturar a una audiencia que está sedienta de una hebra de normalidad deportiva. En entrevista vía FaceTime con el CEO de Kairos, Ankur Jain, el comisionado Roger Goodell dijo esperar que la NFL pudiera "mostrar que hay un futuro allá afuera y que todos seremos parte de ello".



Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NFL señaló: "Vamos a descubrir exactamente dónde están los verdaderos evaluadores de talento". También reprendió al head coach de los Cuervos de Baltimore, John Harbaugh, quien había expresado preocupación por la ciberseguridad, afirmando: "Coach Harbaugh, nadie va a hackear su sistema. Deténgase".