Afinan fortalezas rumbo a la reclasificación en el Guard1anes 2020

Ciudad de México.- La recta final se avecina en el Torneo Guard1anes 2020 y la actividad comenzará con la reclasificación, en la cual ocho equipos buscarán su pase a los Cuartos de Final y para ello buscarán aprovechar sus fortalezas y cuidarse cuidar sus debilidades para mantenerse en la lucha por el campeonato.







Chivas vs Necaxa



Guadalajara es el único de los cuatro grandes que no llegó directo a la Liguilla, entre sus fortalezas tiene la experiencia de Víctor Manuel Vucetich. Además, el equipo ha logrado resultados positivos pese a los problemas extracancha para mantenerse en la lucha por disputar el título.



Necaxa logró un buen cierre en el Guard1anes 2020 al ligar cinco victorias en las últimas jornadas bajo el mando de José Guadalupe Cruz, pero su ataque es el de menos productividad con solo 16 goles.



Tigres vs Toluca



Los Tigres resaltan por su experiencia en fases finales, lo que les ha permitido obtener cinco campeonatos con Ricardo Ferretti, además de que cuentan con Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, quien logró 11 anotaciones en la fase regular.



Los Diablos Rojos del Toluca buscarán dar la sorpresa en el Universitario, dado que precisamente una de sus debilidades fue jugar como visitante ya que logró una victoria, dos empates y seis descalabros.







Rayados vs Puebla



Rayados buscará aprovechar el potencial ofensivo que posee, el cual está encabezado por Funes Mori, para doblegar al Puebla y colocarse en los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2020. En el sector defensivo tendrán que aplicarse si quieren superar al cuadro de la Franja.



Puebla logró la mayor cantidad de puntos como visitante al obtener 12 por 8 de local, para superar a Monterrey. Sin embargo, tendrá que mejorar a la defensiva si quiere el triunfo, porque permitió 25 anotaciones en 17 jornadas.



Santos vs Pachuca



Con Julio Furch como referente en el ataque, Santos buscará mantener la inercia del torneo, en el que sufrió sólo una derrota en los últimos siete encuentros, que le permitieron acabar en el octavo peldaño de la clasificación general.



Los laguneros permitieron 20 goles y tendrán que mejorar en lo defensivo ante un Pachuca, que fuera de su estadio solo perdió en una ocasión e intentará mantener ese camino para llegar a Liguilla, además de que tuvo la virtud de terminar en la fase regular del torneo como una de las mejores defensivas, luego de que recibió 14 goles, igualando al León.