Afirma AMLO que cumplió 78 de 100 compromisos

Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno ha cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo hace siete meses, cuando asumió la Presidencia.Aunque reconoció pendientes como en el sistema de salud, la economía y la violencia, sostuvo que su administración ha trabajado con intensidad y ha avanzado."Posiblemente nunca, al inicio de un Gobierno, se ha hecho tanto", dijo desde el Zócalo."A siete meses de haber iniciado el Gobierno les expreso con toda mi sinceridad que me siento optimista."Pienso que este mismo año, a más tardar en diciembre, terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán en este mismo año construidas las bases para la transformación política de México", expresó.Además, el Mandatario afirmó que su Gobierno no busca constituir una dictadura.Sostuvo que se ha garantizado la libertad de manifestación de ideas, de creencias, de prensa, así como el derecho a disentir."Reiteró, para que nadie se confunda, no luchamos para construir una dictadura, luchamos para construir una auténtica, una verdadera democracia", dijo.López Obrador se pronunció a favor del diálogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.Además, destacó la distribución de la Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes, al señalar que la transformación no solo significa lograr el bienestar material, sino también el del alma.