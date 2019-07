Afirma AMLO que Trump se ha moderado

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha moderado sus comentarios contra los mexicanos en los últimos años y tiene la intención de construir relaciones bilaterales respetuosas, según el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador."Yo creo que, como se dice coloquialmente, 'le ha bajado'", dijo López Obrador en una entrevista este lunes en la Ciudad de México con el editor en jefe de Bloomberg, John Micklethwait. "Es notorio".Después de acusar a algunos migrantes mexicanos de fomentar la violencia, el tráfico de drogas e incluso ser "violadores" en el periodo previo a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2016, Trump ya ha enfocado su ira sobre la migración y los temas fronterizos a alrededor de los esfuerzos de Mexico para frenar (o no) el flujo de personas, particularmente de países centroamericanos.AMLO atribuyó gran parte de la retórica hostil como parte de la campaña presidencial de Estados Unidos que se está 'calentando' antes de las elecciones en noviembre de 2020 y dijo que hasta ahora ha podido encontrar un terreno común con su impredecible vecino del norte."Hasta ahora, no nos hemos faltado el respeto el uno al otro", dijo.Citando relaciones bilaterales históricas que datan de tiempos de héroes personales como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Abraham Lincoln, dijo que puede resolver las cosas con Trump.Las recientes amenazas de imponer aranceles a México si el gobierno no mejorara la vigilancia a lo largo de la frontera fue el último enfrentamiento.El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en una conferencia en Washington el lunes temprano que México aún necesita hacer más en la frontera."Hemos hablado tres o cuatro veces por teléfono y nos hemos entendido", dijo AMLO sobre Trump. "Aunque el Presidente Trump sea republicano y yo tengo una postura política progresista de dimensión social, nacionalista, pienso que podemos entendernos".AMLO, quien durante una entrevista con Bloomberg en 2017 criticó la "campaña de odio" de Trump, también ha moderado su tono.Con información de El Financiero