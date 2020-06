Afirma CFE que pierde 23 mmdp por ‘mercado negro’

Escuchar Nota

"Ese espíritu original de autoabasto empezó a distorsionarse y se convirtió en sociedades de autoabasto distorsionadas o simuladas, donde en la realidad hay una compra-venta de energía eléctrica (...) eran sociedades que integraban 5, 10, 15, 30 socios, y hoy vemos centrales de autoabasto que tienen 10 mil 500 socios, algo totalmente irregular", aseguró el funcionario.



de pesos a causa de la insuficiencia de tarifas de porteo de proyectos de autoabasto renovable, al que calificó como "mercado eléctrico negro"., consideró que los generadores privados que operan bajo la modalidad de autoabasto renovable y cogeneración eficiente, fomentan un "mercado negro eléctrico" por no pagar las tarifas adecuadas por el uso de las redes eléctricas y por distorsionar el esquema que operaba hasta antes del 2013.(En) El porteo de renovables, aparecieron unos valores muy por debajo (de la tarifa de transporte), no había una lógica para identificar esos valores, luego investigamos y sabemos que hay una serie de situaciones irregulares.El esquema de autoabasto permitía que un grupo de grandes consumidores instalaran centrales para cubrir su consumo eléctrico, pero al encontrarse en puntos distintos, era necesario pagar una tarifa de porteo, que para el caso de renovables era muy baja y se actualizaba sólo con la inflación, pues la intención era detonar centrales de generación eólica, solar, o esquemas de cogeneración.. En 2018 fueron 7 mil 820 millones de pesos; en 2019, 7 mil millones y anticipa que para el 2020 dejará de ingresar unos 8 mil millones de pesos, expuso Morales.Hasta el momento, según reportó la CFE, se tienen 251 contratos legados, y están por entrar 42 más cuyos permisos se otorgaron previo a la reforma, pero los proyectos no se concluyeron, para un total de 293 centrales de autoabasto renovable.aprobó un incremento en las tarifas de porteo verde aplicado a dichas centrales de autoabasto y aunque los valores no se han hecho públicos se estima que son entre 5 y 10 veces más altas., el cargo por transmisión (porteo verde o estampilla postal) de las centrales renovables y cogeneración eficiente legadas es de 0.04707 pesos por kilowatt/hora en alta tensión y media tensión, mientras que para baja es de 0.09414 pesos por kilowatt/hora.