Afirma Pavlovich haber recibido amenazas La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, reveló ante el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que ella y su familia han recibido amenazas.La Mandataria acudió a la inauguración de la Primera Reunión de las zonas Noroeste y Noreste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en Sonora.En su discurso, Pavlovich denunció que tanto ella como integrantes de su familia han sido objeto de amenazas, aunque no señaló la procedencia de esas intimidaciones.Ante Durazo y los titulares de las secretarías de seguridad de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, la Gobernadora advirtió que no se va a doblar."Ustedes saben muy bien que yo soy una mujer que enfrenta problemas y que los sabe enfrentar con mucho valor, y desde aquí les digo aquellos que nos quieren intimidar o que me quieren intimidar a mí o a mi familia que no me voy a doblar", dijo la sonorense en las instalaciones del C5i, en Hermosillo."Vamos a seguir en la lucha contra todos aquellos que vulneran la paz y la estabilidad de los sonorenses. De aquí les envió este mensaje para que les quede muy claro a todos aquellos que pretendan que la Gobernadora del Estado no siga por el camino que está trazado, recuperar la seguridad y la paz en el Estado", prosiguió.Durazo llamó a los titulares de seguridad pública estatales a coordinar esfuerzos contra la inseguridad."Requerimos sumar esfuerzos y recursos sin mezquindades ni limitaciones, ese es el reclamo de la gente; la ciudadanía nos está pasando un costo por cada día sin que regrese la paz y la tranquilidad a nuestro País", expuso.También, urgió a dejar a un lado las diferencias políticas en materia de seguridad."No pasemos a la seguridad las consecuencias de las legítimas diferencias políticas e ideológicas propias de una democracia que se expresan en el ámbito de la vida pública nacional, estatal y municipal", agregó.