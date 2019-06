Afirma Polevnsky que vuelo privado fue económico

Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, justificó el uso de un avión privado, que habría costado al menos 23 mil 237 dólares durante una gira de campaña por Tamaulipas en mayo pasado.La morenista afirmó que la renta de la aeronave fue una buena estrategia económica."Salió bastante menos de lo que creí que saliera, porque es un servicio que hay en una app."Es como si tuvieras un Uber aéreo, entonces es más económico, un servicio más económico y bueno fue por las amenazas que hubo y por eso tomamos la decisión", dijo en entrevista a REFORMA antes de iniciar una reunión con los 32 presidentes estatales y secretarios de finanzas.En un hotel de la Colonia Roma, donde se realiza el encuentro, recordó que en esa fecha la amenazaron diciéndole: si pones un pie en Tamaulipas regresarás en un cajón."Les voy a contar (a los presidentes estatales) para los que no estén informados. Es un tema que ha hecho mucho revuelo que es el tema de una avioneta."Yo, como presidenta del partido, pudiera haber rentado una avioneta con el partido, cosa que no hice. Obviamente no le meto gastos al partido en ningún precio", enfatizó.REFORMA reveló que la dirigente morenista utilizó en mayo una aeronave Beechjet 400, con matrícula XA-ETP, cuyo costo estimado de vuelo por hora es de 3 mil 500 dólares, conforme a una cotización entregada por la empresa propietaria del avión.La morenista detalló que otros temas que tratarán en la reunión privada es la reedición del periódico Regeneración y el balance de la elecciones pasadas en Puebla, Baja California.