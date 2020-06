Afirma UIF que Departamento del Tesoro indaga a ‘Billy’ Álvarez.

Escuchar Nota

"La Oficina de Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS), Department of Treasury está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a un grupo de personas y entidades corporativas que se cree están involucradas en alguna manera en el lavado internacional de activos", dice el oficio 110/F/B/3511/2020 entregado por la UIF el pasado 16 de junio.



"Cabe mencionar que las personas fueron identificadas como involucradas por medio de transacciones financieras internacionales y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países".

, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, por lavado internacional de activos.El organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda dijo al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de esta capital, que la indagatoria la instruye la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de la citada agencia.sólo puede bloquear cuentas por pedido o resolución de un organismo internacional, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o de una obligación bilateral o multilateral.Es por ello que la semana pasada Santiago Nieto, titular de la citada unidad, dijo que entregaría un oficio de la DEA al juzgado para acreditar que existía esa solicitud en el Caso Cruz Azul y justificar la continuación del bloqueo de cuentas dictado el 28 de mayo anterior.El requerimiento fue entregado en sobre cerrado a la juez que tramita el amparo presentado por Álvarez contra el bloqueo, sin embargo, según los acuerdos judiciales, resultó que no era de la DEA, sino del Departamento del Tesoro.suspender en forma indefinida el congelamiento de sus cuatro cuentas bancarias, en virtud de que su inmovilización había sido ordenada conforme a los requisitos que exige la norma., para que entregue una copia certificada del acuerdo mediante el que ordenó el bloqueo y la respuesta por escrito que le dio al requerimiento de congelamiento del IRS.Pero Gutiérrez de Velasco también le pidió al funcionario aclarar si el acuerdo fue cotejado con el original, una copia certificada o simple. De no responder en tiempo y forma advirtió que le impondrá una multa equivalente a 4 mil 344 pesos., así como las de Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas y el ex directivo Víctor Garcés Rojo, a quienes también denunció ante la FGR y dio lugar a que la SEIDO iniciara una investigación por lavado y delincuencia organizada.