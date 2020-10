Afirma viróloga china que el coronavirus es coronavirus es un arma biológica

Escuchar Nota













“Voy a difundir el mensaje tanto como sea posible, y voy a mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar” #Horizonte pic.twitter.com/O6zKq0tJjx — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 22, 2020

Todos los ojos estaban puestos este jueves en "Horizonte. Informe Covid". Iker Jiménez entrevistó a Li-Meng Yan, la viróloga cuyos descubrimientos sobre el coronavirus le obligaron a abandonar China para refugiarse en Estados Unidos, y el encuentro entre ambos, a través de videollamada, no decepcionó al público.El programa de Telecinco cosechó anoche máximo con un 18,2% de cuota de pantalla y 2.907.000 espectadores, que asistieron al sobrecogedor testimonio de la viróloga disidente.La viróloga china, escondida en Estados Unidos y protegida por el FBI, le contó al presentador de "Informe Covid" que el coronavirus, en realidad, se había creado en un laboratorio y había sido liberado intencionadamente. También aseguró que intentará repetir este mensaje todas las veces que pueda, "antes de que me maten"."Descubrimos la historia personal de esta mujer tan polémica, la disidente más importante del mundo. Es muy interesante descubrir quién es de verdad", admite Jiménez.Esto es lo que cree, aunque aún no lo ha podido demostrar. Va a ser espectacular", contó Iker Jiménez, tal y como recogió en este diario Helena Cortés."Empezar desde el principio implica volver a finales del año pasado.Entonces me pidieron una tarea en secreto: investigar lo que había ocurrido en Wuhan. Por eso recopilé información desde finales de diciembre hasta el 3 de febrero. Las investigaciones apuntaban que había más ingresados que los reconocidos por el Gobierno. Todo apuntaba a que existía transmisión entre humanos. Aunque, lo conté, varios expertos quisieron colaborar con el Gobierno de China para encubrirlo", reveló la doctora asiática.No desaprovechó la entrevista con Iker Jiménez para exponer lso riesgos que ha corrido por plantarle cara al Gobierno chino, que incluso llegó a amenazarla. "Quería saber qué estaba sucediendo en Wuhan, el Gobierno de China decía que no había transmisión entre humanos. Se comentaba que el Gobierno estaba retrasándose en su diagnóstico. El 1 de enero limpiaron todo el mercado de mariscos y luego intentaron vendernos que allí había animales salvajes."Cuando aparece un nuevo virus hay dos posibilidades: viene de la naturaleza o hecho por el hombre. En este sentido, nos hicieron creer que el origen estaba en un murcielago. Se puede ver que el origen natural no se sostiene,, estos serían la columna vertebral del actual coronavirus. Este virus es como un Frankenstein", aseguró la viróloga Li-Meng Yan, que ha insistido en que el coronavirus es un "arma biológica sin restricciones" creada "para atacar directamente al ser humano".