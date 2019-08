Afirman que ‘Alito’ fracturó al PRI

El ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, advirtió que Alejandro Moreno representa la fractura del PRI, y reconoció la lucha de Ivonne Ortega por el partido, quien renunció a la bancada este viernes.A través de su cuenta de Twitter, afirmó que la dirigencia de Moreno, quien asumirá la presidencia del tricolor el próximo domingo, nace agonizante y sin legitimidad."Se los dije: @alitomorenoc representa la fractura en el @Pri_nacional. La imposición pasa factura a la cúpula. La nueva dirigencia nace agonizante, sin legitimidad, con la marca del fraude en el peor momento del partido", escribió.Sobre Ortega, quién anunció su renuncia al tricolor este viernes, luego de 29 años de militancia, señaló que reconoce la actitud asumida después del proceso interno."Mi reconocimiento a Ivonne por su digna lucha por el cambio", agregó.Ortega sabía en qué se metía .- Ramírez MarínLa salida de Ivonne Ortega del PRI estaba prevista, por lo que no sorprende, argumentó el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín.Luego de reunirse con el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, con quien habló sobre proyectos para su entidad, el legislador recordó que cuando un político entra a una contienda sabe que va a perder o ganar.Afirmó que Ortega, quien es su paisana, ganó la Gubernatura de Yucatán con el mismo sistema priista que hoy critica, por lo que ella debió hacer una reflexión de su congruencia.El legislador advirtió que quienes contendieron por la dirigencia nacional sabían que el PRI tiene problemas severos, y conocían los cuestionamientos para ir a una elección abierta, y pese a ello decidieron participar."Fuimos a una elección con un padrón en revisión, un partido confrontado en los estado, donde en algunos casi hemos desaparecido, era poner a un enfermo de terapia intensiva en una caminadora, eso fue lo que hicimos, el resultado era previsible", aseguró.Consideró que la salida de Ortega no debilita al PRI, y quienes se quedan deben cerrar la página lo antes posible para sentarse a discutir temas como, cuál será la posición que asumirá el tricolor en el Congreso, cómo revisará el trabajo de los Gobernadores y las denuncias por irregularidades que observan en el actual Gobierno.Reconoció que el futuro dirigente, Alejandro Moreno, mantuvo mucho acercamiento con el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era Gobernador, pero descartó que como líder priista se convierta en un aliado de la Administración federal.Con información de Érika Hernández