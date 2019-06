Afirman que AMLO pierde al faltar a la cumbre del G20

Mientras la agenda de la cumbre del G20, que se celebrará el 28 y 29 de junio en Japón incluye el libre comercio y el desarrollo global, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador solo enviará una carta y a su Canciller como representante, algo que es visto una "oportunidad perdida", según expertos citados por el diario Financial Times."Es una oportunidad perdida", dijo al diario británico Pamela Starr, experta por la Universidad del Sur de California."López Obrador ve a México no como una potencia media emergente sino como un país en desarrollo, y como un país en desarrollo, no tiene el tiempo ni recursos para desperdiciarlos en asuntos globales", agregó.El Mandatario mexicano fue criticado por no asistir a la cumbre, la cual, aseguran, habría servido para promover sus "pasiones", como su lucha contra la corrupción y la pobreza a través del desarrollo.De acuerdo con el Financial Times, el aislamiento internacional podría provocar que México retroceda en un momento en el que la política exterior y el comercio son necesarios para su crecimiento.Asimismo, señala que su asistencia al G20 pudo permitirle impulsar alianzas internacionales en temas clave como la migración."Con López Obrador diciendo que no le importa ir, perderemos prestigio, presencia y quedaremos al margen de los asuntos internacionales en los que hemos estado involucrados, incluida la migración", afirmó al diario Andrés Rozental, ex viceministro de Relaciones Exteriores de México.