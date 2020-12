Afirman que AMLO reconocerá a Biden la próxima semana

Escuchar Nota

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitaría la próxima semana al Presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, por su victoria, una vez que ésta sea certificada, dijeron tres funcionarios a Reuters, tras semanas de espera que han molestado a los aliados del líder estadounidense entrante.



López Obrador figura entre un puñado de líderes mundiales que aún no ha reconocido el triunfo electoral de Biden sobre el republicano Donald Trump, incluidos Vladimir Putin de Rusia y Jair Bolsonaro de Brasil.



El Mandatario mexicano tiene como objetivo enviar a Biden sus felicitaciones el día después de que el Colegio Electoral de Estados Unidos vote el 14 de diciembre para certificar la elección, dijeron fuentes gubernamentales.



Históricamente, la votación ha sido una formalidad. Este año adquirió una importancia más amplia, después de que Trump y sus abogados han tratado de anular la victoria de Biden con afirmaciones infundadas de fraude electoral.



Los jueces desestimaron tales acusaciones una y otra vez debido a la falta de pruebas.



Biden, el ex Vicepresidente demócrata y senador desde hace mucho tiempo, será instalado formalmente como Presidente el 20 de enero.



Roberto Velasco, director general para América del Norte, viajó la semana pasada a Washington donde sostuvo reuniones destinadas a avanzar con los aliados demócratas de Biden, según otras dos fuentes con conocimiento de la visita.



Velasco no mantuvo reuniones formales con los funcionarios de transición de Biden, dijo una de las fuentes. Un asesor demócrata del Congreso confirmó que se había reunido con el diplomático mexicano.



Entre los principales temas bilaterales para México en su relación con la nueva administración demócrata estarán la inmigración, el comercio y el medio ambiente, dijo una de las fuentes.



La oficina de López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los planes o la visita de Velasco.



En una columna de prensa en la que hace alusión a la visita, publicada el martes, Velasco escribió que se reunió con asesores del Senado y la Cámara de Representantes en las comisiones de relaciones exteriores. No mencionó la transición, ni a Biden.