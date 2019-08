Afirman que Cristiano Ronaldo pagó a presunta víctima

Cristiano Ronaldo admitió que pagó 375 mil dólares a Kathryn Mayorga, mujer que lo acusó de violación en 2009, informó TMZ.Según documentos legales, la modelo aceptó el dinero del delantero de la Juventus y firmó un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía a no volver a hablar del tema.En 2018, Mayorga reveló que conoció al astro portugués en un club nocturno de Las Vegas, en 2009, y posteriormente se trasladaron a una suite donde presuntamente fue abusada sexualmente.Autoridades de Las Vegas decidieron no presentar cargos contra Ronaldo ante la falta de evidencias, por lo que la estadounidense presentó una demanda civil contra el jugador.Ante la nueva acusación, los abogados del ex futbolista del Real Madrid presentaron los documentos en los que se acordó el pago de 375 mil dólares por el silencio de Mayorga, y agregaron que el estatuto de limitaciones acordado expiró hace tiempo."El Sr. Ronaldo pagó a la demandante y ambas partes acordaron estar sujetas a obligaciones explícitas de confidencialidad y no menosprecio", se lee en un texto presentado por la defensa del atleta ante el Juez.Además, los documentos señalan que el pago no significa que CR7 admita culpa, sino que se hizo para mantener la disputa legal lejos de los medios.