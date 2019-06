Afirman que cuentas de Sandoval siguen bloqueadas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que las cuentas del ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, continúan bloqueadas.Nieto aseguró que el bloqueo se realizó en coordinación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quienes incluyeron a Sandoval en la lista de la Oficina de Control de Activos estadounidense, por lo que la suspensión no surte efecto en términos de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."En coordinación con el departamento del Tesoro de los Estados Unidos quienes incluyeron en la lista OFAC al exgobernador de Nayarit, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias", informó el funcionario a través de su cuenta de Twitter."En razón de lo anterior la suspensión del bloqueo dictada por el Juez tercero de distrito en materia administrativa de la CDMX no suerte efecto en términos de la Jurisprudencia de la SCJN".Fuentes cercanas al caso informaron que ni Sandoval ni sus familiares han intentado acceder a sus cuentas.La suspensión fue notificada también a los bancos, y Sandoval podría alegar eventualmente ante el juez que fue violada, si no se le permite retirar fondos".Ayer, un juez federal levantó el bloqueo sobre las cuentas bancarias del ex Gobernador de Nayarit Roberto Sandoval, así como las de su esposa y dos hijos.El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional en el amparo promovido por Sandoval y su familia contra la orden de bloqueo, dictada por la UIF, luego de que Estados Unidos designó el 17 de mayo al ex Mandatario por corrupción y colaborar con el narcotráfico.