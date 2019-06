Afirman que México complace a Trump

El panista Víctor Fuentes, uno de los tres senadores que se abstuvieron en la votación para ratificar el T-MEC, justificó su postura calificando como un fracaso las negociaciones que presume el Presidente Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos.Luego de que el Senado aprobó por mayoría la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, Fuentes dijo no estar de acuerdo en que el Gobierno federal respalde los intereses del Mandatario estadounidense, Donald Trump."Por el honor y dignidad de México", expuso, "no puedo avalar que el Gobierno federal sea complaciente a la agenda política y migratoria de Donald Trump".El legislador federal por Nuevo León cuestionó además que no se le exija al país vecino frenar el tráfico de armas hacia México y el uso de la Guardia Nacional para cuidar su frontera."La negociación de Marcelo Ebrard fue un gran desacierto", sostuvo."Nada tiene que hacer la Guardia Nacional en la frontera sur, además de que no se le exigió nada a Estados Unidos frente al tráfico de armas"."Cada año cerca de 213 mil armas de fuego son transportadas ilegalmente de Estados Unidos hacia territorio mexicano, pero no vemos que Trump esté comprometido realmente para mitigar el incremento de la violencia en nuestro país", señaló.