Afirman que pronóstico para México ante Covid-19 no es bueno

"Esas tres aristas nos llevan a la conclusión de que el pronóstico no es bueno, de que las tasas tanto de infección como de mortalidad van a seguir siendo altas", lamenta.



"A menos de que hubiera un viraje de 180 grados y de pronto apareciera un sistema donde las autoridades están coordinadas, donde se hacen pruebas masivas y a raíz de sus resultados se da seguimiento rápido a los contactos de los ya infectados, y se establecen cuarentenas para todas esas personas".



"Está todo muy fragmentado; ya todo está puesto nada más a las elecciones de 2021, y todo mundo jalando agua para su molino, sin la coordinación básica para que hagamos todos lo mismo".

"En México no ha habido nada de eso. Entonces, digamos, ni a mitigación llegamos. ¿Cuánta gente en la calle de las ciudades de México se ve sin cubrebocas? ¿Los están multando, los están arrestando? No. En Italia o Francia los hubieran arrestado o multado. En Japón o Corea, peor, ahí ni siquiera la autoridad hubiera necesitado intervenir, la sociedad se controla entre ella misma".

"Suena fácil, pero es súper difícil. Y por eso son pocos los países que han logrado remontar la pandemia y están mejor", comenta.

"Todo eso no se podía arreglar de un día a otro, de un mes a otro; ya se había acumulado".

Después de que México superara la cifra de 50 mil muertos por Covid-19,que a futuro haya una mejoría.Lo peor es que,. de 2021.El doctor en política; la prevalencia de comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión, y las deficiencias estructurales que arrastra desde hace décadas el sector salud.Lo cual estima como poco probable al no haber la infraestructura, los recursos y, observa, ni siquiera la voluntad política.No se van a dobletear.: 'no, van a ser cinco o diez veces más'. Pero lo que puedo decir es: se van más que a duplicar en los siguientes seis meses.Es muy triste porque, nadie hizo cosa alguna para traernos esto. Pero sí había formas de enfrentarlo, sobre todo al inicio. Teniendo toda esa evidencia de lo duro que era (el virus) y los estragos que estaba causando en otros países; habiendo tenido casi dos meses, y no haberlo tomado en serio.Mientras que en diferentes partes del mundo se aplicó una severa estrategia de contención para, atajar, acorralar y eliminar la epidemia,en el cual, expone el académico, se busca atenuar o suavizar los brotes de infección, y esperar a que el patógeno deje de propagarse.Sin embargo,, por ejemplo, en regiones de Europa como sanciones, multas, arrestos y confinamiento forzoso.Aunado a esto,, y el posterior monitoreo tanto al individuo contagiado como a cada persona con quien haya tenido contacto y que pueda dispersar la infección. Lo que permitiría poner en cuarentena efectiva a tales sujetos.Aunque González: la falta de inversión continua durante años o incluso décadas en el sector salud, tanto en infraestructura como en capital humano; en capacidad de salud pública, capacidades médicas.Y, sobre todo, la falta de capacidad básica de coordinación entre autoridades de diferentes instancias -federales, estatales y municipales-.A pesar de las carencias estructurales y de recursos, una campaña de comunicación seria, agresiva, comprometida, "que asustara a la gente", dejando claro que nadie estaba libre de riesgo, era más que necesaria, pero, lamenta, nunca se hizo.