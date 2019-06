Agenda 8 de junio en Mundial Femenil Francia 2019

Luego de haberse llevado a cabo la inauguración del Mundial Femenil Francia 2019, en donde las anfitrionas se impusieron 4-0 a Corea, este 8 de junio continúa la actividad, con el cierre de la primera jornada del Grupo A y los encuentros del sector B.En Reims, Noruega, quien será el rival de las galas en la segunda jornada, se mide a la selección nacional de Nigeria. Por su parte, en el siguiente Grupo, Alemania -una de las favoritas al título- juega contra China.Para culminar el día, igualmente en el segundo sector del certamen, España jugará contra la escuadra de Sudáfrica, en Le HavreSábado 8 de junioAlemania vs China | Grupo B | 08:00 horasEspaña vs Sudáfrica | Grupo B | 11:00 horasNoruega vs Nigeria | Grupo A | 14:00 horas