Agobiadas por la desesperanza

“Las personas con tendencias suicidas se encierran en un círculo mental en donde ya no ven más allá, entran en un momento de desesperanza, ya no esperan nada de nadie, se acaba la esperanza, se acaba todo, sin embargo siempre hay una salida en donde se puede trabajar para recuperar esa integridad que se siente perdida y no llegar a esa salida falsa”, dijo la psicóloga Santos Guerrero.Explicó que en el caso de las jovencitas que han sido afectadas por las publicaciones de los ‘pack´s’ con imágenes donde se muestran desnudas o semidesnudas, genera una vorágine de sentimientos de desesperanza, porque en su gran mayoría son casos en donde compartieron sus imágenes a sus novios o amigos.“Aquí debemos tener mucho cuidado con quién se están relacionando, porque muchas veces la psicología o la ideología de las mujeres es que damos todo por amor y pensamos en un amor incondicional, pero es un concepto equivocado y cuando la ideología del amor incondicional se viene abajo, cuando a la persona que amaba hace esto pues se le viene el mundo encima a la afectada”.“Viene la depresión, un pesimismo sobre el mundo, sobre la visión del mundo donde se preguntan por qué hacen esto, por qué me hacen esto, las personas se encierran en un círculo mental en donde ya no ven más allá y sobre todo en el suicida, entran en un momento de desesperanza”, comentó.Detalló que se puede salir de este cuadro depresivo en donde se deber trabajar en ese sentimiento de integridad que se cree dañada, incluso explicó que en estos casos es quien comparte el que tiene la patología o problema mental, nombrado como voyeurismo.Tras los casos de depresión severa que están padeciendo las víctimas de los “pack’s” distribuidos en redes sociales con sus fotos íntimas y que ha llevado al suicidio o su tentativa, la psicóloga del Módulo del Adolescente, Santos Guerrero, señaló que siempre hay una salida para trabajar en recuperar la integridad que se cree perdida, originada por el sentimiento de verse señaladas o ‘venirse el mundo abajo’, pero no llegar al suicidio.Hasta el momento son siete denuncias las que se han presentado ante la Fiscalía General del Estado, por mujeres de entre 18 a 22 años que han sido víctimas de haber puesto su intimidad en los “pack’s” que circulan en redes sociales, y aunque no se ha confirmado la relación de un suicidio con esta causa, es algo que se investiga.