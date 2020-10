Agonizan proveedores de AHMSA; adeuda mil 600 mdp a pymes

Escuchar Nota

“Estamos en un claro entendimiento de la situación de la empresa, pero dada su dimensión y de los recursos involucrados, con un gran impago sobre proveedores regionales y que amenaza la fuente de trabajo de 20 mil personas, no es un asunto que pueda limitarse al interés de la empresa exclusivamente, es un problema de carácter social… cada día cuenta”, dijo.

“Si ustedes dan un recorrido por la zona de frontera, de Monclova, Sabinas… de una cuadra de 50 negocios que estaban ubicados, 30, 25, ya están cerrados. Es una situación en cadena… AHMSA esta pasando por momentos complicados, sino pasa de mano o se haga la reestructuración, esta región y la carbonífera, vamos a pasar a ciudades fantasmas”.

Como parte de lavirtual, celebrada esta mañana,, urgió agilizar todos los trámites jurisdiccionales como los hacendarios para que se pueda enrutar la solución a esta problemática.Por su parte,, recalcó que “estamos pidiendo ayuda a gritos, desgraciadamente no hay esa respuesta. Alfonso Romo ya nos ha atendido en dos ocasiones… no hemos podido lograr que se declare una zona de emergencia económica en la región Centro”.Aseguró que, del mes de diciembre pasado a la fecha, se tiene una pérdida más de 20 mil empleos directos y más de 40 mil empleos indirectos entre la proveeduría local.Lamentó que personal altamente calificado, está optando por migrar a otras ciudades en busca de oportunidades que no se abren en esta región, además de la problemática social de suicidios que también va en aumento, derivado de las complicaciones económicas en las familias.