Agradece Agustín Ramos homenaje a su trayectoria

Saltillo, Coah.- El entrenador en jefe de los Burros Pardos del Tec Saltillo, Agustín García Ramos, será homenajeado en la Conferencia Estudiantil de Futbol Americano de La Laguna, al llevar su nombre este año.



García Ramos cumple este 2020 62 años de formar jugadores en el deporte de las tecleadas, brindando su apoyo y siendo un icono en la entidad.



“Me lo acaban de comunicar, es oficial, es un gesto de parte del presidente de la Liga, el doctor Dionisio Ibarra, que mucho le agradezco, es el entrenador en jefe de Narro Laguna y la verdad alguien le dijo o se acordó que estoy cumpliendo 62 años de entrenador, empecé en 1958 y aquí he estado desde entonces, pero mucho le agradezco, ojalá se dé la suerte que conseguimos el segundo campeonato”, comentó Agustín.



Este reconocimiento le llega de personas ajenas al futbol americano de Saltillo, por ello, como versa el dicho, “nadie es profeta en su tierra”, en especial porque este es el segundo que se le hace en los últimos meses, el otro fue en Monterrey.



“La verdad sí, me viene de sorpresa porque viene de fuera, lógicamente me halaga, pero se le agrace al doctor Ibarra, inmediatamente le hablé, aparte voy a agregar un gesto parecido de la Organización de Futbol Americano, que es gente de Auténticos, de Borregos Monterrey; lo preside un lagunero, Antonio Estrada, hace como dos meses me invitaron a una reunión en Monterrey y me entregaron una placa con una medalla. Ya parezco Benito Juárez, puros homenajes”.



Con este reconocimiento viene un esfuerzo más, pues los Burros Pardos son los campeones de la Coefal y van por el bicampeonato.



“Siempre tratamos de hace lo más posible, la temporada no es tan complicada como la de Monterrey, no puedo hablar de que sea bajo nivel, la Liga ha ido mejorando, en cuatro o cinco años siempre hemos estado en Semifinales”, dice Agustín, quien este año cuenta con 35 novatos y algunos veteranos campeones del torneo anterior de la Intermedia.