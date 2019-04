Agradece Fox protección a AMLO

A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del Señor Presidente.

Deseo paz y seguridad para mi país. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 7, 2019

El ex presidente Vicente Fox agradeció la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó que una guardia conformada por ocho militares lo cuide tras denunciar que un comando intentó ingresar a su casa esta mañana.​Después de casi seis horas de haber informado a través de su cuenta de Twitter el intento de irrupción en el inmueble, el panista reapareció en la red social para agradecer a su nombre y el de su familia la respuesta de López Obrador.“A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del Señor Presidente. Deseo paz y seguridad para mi país”, escribió Fox.El Presidente instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, crear una guardia de seguridad que proteja “con eficacia” a Vicente Fox como desde hace tres meses lo hace con el también ex presidente Felipe Calderón.López Obrador detalló que la guardia para Calderón está conformada por ocho militares, por lo que ocurrirá lo mismo con Fox.Esta tarde elementos de la Fiscalía de Guanajuato y del Ejército llegaron al rancho del ex presidente ubicado en San Cristóbal del Rincón, Guanajuato, en donde realizaron recorridos de vigilancia.