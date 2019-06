Agradece hermano de Héctor Suárez el apoyo

Gustavo Suárez, hermano del actor Héctor Suárez, reveló, sin dar detalles, que el estado de salud de su hermano es estable y que este martes será intervenido quirúrgicamente."Estamos en una situación un poquito difícil y me es imposible darle información. Les agradezco la atención que están teniendo con mi hermano (…) quizá mañana, después de la cirugía, podamos informar algo con mucho gusto”, mencionó en entrevista.Con la voz entrecortada, agregó:"Mi hermano está recuperándose, por el momento está bien, está estable y no hay ningún problema ahorita”.Sobre la solicitud de donadores de sangre a la que convocó el hijo del histrión señaló:"Aún no sabemos cuántos donadores necesitaremos porque no sabemos cuántos paquetes se le tengan que poner. Estamos quizá exagerando pero preferimos tener cubierto”.La noticia sobre la hospitalización del también comediante mexicano la dio a conocer Suárez Gomís, quien en redes sociales pidió ayuda a sus seguidores para encontrar urgentemente donadores de sangre para su padre.Aunque no se saben las causas, Héctor Suárez, protagonista de programas como “¿Qué nos pasa?” y “Puro loco”, está internado en un hospital de la colonia Roma, en la Ciudad de México.La última publicación en redes del hijo del histrión fue:"Las familias Suárez Gomís, Suárez Calderón y Suárez Hernández agradecemos todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. ¡Mi papá estará bien, es un guerrero y esta batalla no la va a perder! Fuerte abrazo para todos”.